وفاة 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر حريق بمركز تجاري غربي طهران
كتب : وكالات
حريق بمركز تجاري غربي طهران
قالت وسائل إعلام إيرانية، إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب 36 جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران.
وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، مما أسهم في الانتشار السريع للهب.
وتسنى لرويترز التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة.
تأتي أنباء اندلاع الحريق في ظل تزايد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة، عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين الاثنين، وفقا لرويترز.