قالت وسائل إعلام إيرانية، إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب 36 جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة ⁠للسلطة القضائية، إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، مما أسهم في الانتشار السريع للهب.

وتسنى ‌لرويترز ⁠التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري والتي تطابقت مع الصور ⁠الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة.

تأتي أنباء اندلاع الحريق في ظل تزايد الضغوط على ⁠وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة، عقب تبادل ⁠إطلاق النار بين الجانبين الاثنين، وفقا ‌لرويترز.