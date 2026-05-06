قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، الأربعاء، إن البيت الأبيض يعتقد أنه بات قريبا جدا من التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة تفاهم مكونة من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء حرب إيران، ووضع إطار عمل لمفاوضات مفصلة تتناول البرنامج النووي وقضايا أخرى عالقة،

الجدول الزمني المرتقب للرد الإيراني

ووفقا للمصادر، تتوقع واشنطن تلقي الرد الإيراني خلال الـ48 ساعة القادمة بشأن نقاط جوهرية في مسودة اتفاق الإطار، مؤكدة أن الطرفين يتواجدان حاليا في النقطة الأقرب للتفاهم منذ اندلاع حرب إيران، رغم عدم التوقيع النهائي على أي بند حتى الآن.

وتشمل مسودة الاتفاق التزاما من جانب طهران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة واشنطن على رفع العقوبات وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما تنص على إزالة متبادلة للقيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.

ومع ذلك، تظل هذه الشروط مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، مما يبقي الباب مواربا أمام احتمالية استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي.

دور مبعوثي ترامب وكواليس مذكرة التفاهم

وكشف مسؤولون أمريكيون، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن العملية العسكرية "مشروع الحرية" التي أعلن عنها مؤخرا في مضيق هرمز، وتجنب انهيار وقف إطلاق النار الهش، استند بشكل أساسي إلى التقدم المحرز في المحادثات بين إيران وأمريكا.

وتجري المفاوضات حول مذكرة التفاهم، التي تضم 14 بندا، عبر مبعوثي ترامب الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين يديران التواصل مع المسؤولين الإيرانيين مباشرة أو عبر وسطاء.

وبموجب الصيغة الحالية، ستعلن المذكرة إنهاء حرب إيران وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يوما للتوصل إلى اتفاق تقني مفصل لفتح مضيق هرمز بشكل كامل وتقييد البرنامج النووي.

ومن المقترح أن تُعقد هذه المفاوضات في إسلام آباد أو جنيف.

التفاصيل التقنية للبرنامج النووي ومضيق هرمز

وفقا لمسؤول أمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية على الملاحة والحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز تدريجيا خلال فترة الـ30 يوما المحددة للمفاوضات.

وفي حال انهيار المحادثات، تمتلك القوات الأمريكية صلاحية إعادة الحصار أو استئناف النشاط العسكري فورا.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي، فلا تزال مدة تجميد تخصيب اليورانيوم قيد التفاوض؛ حيث تطالب واشنطن بمدة 20 عاما، بينما اقترحت طهران 5 سنوات، وتشير التوقعات إلى حل وسط يتراوح بين 12 إلى 15 عاما.

وتتضمن البنود المقترحة تمديد فترة التجميد في حال حدوث أي انتهاك إيراني، على أن يُسمح لطهران بعد انتهاء المدة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% فقط دون الحق في تخزينه.

التزامات طهران ومواقف المسؤولين الأمريكيين

و بموجب المذكرة، ستلتزم إيران بعدم السعي نهائيا لامتلاك أسلحة نووية، مع مناقشة بند يقضي بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، والخضوع لنظام تفتيش معزز يشمل زيارات مفاجئة من مفتشي الأمم المتحدة.

وفي المقابل، تلتزم واشنطن بالرفع التدريجي للعقوبات وتحرير عشرات المليارات من الدولارات.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الاتفاق "معقد وفني للغاية"، مشددا على ضرورة وجود حل دبلوماسي واضح يحدد حجم التنازلات الإيرانية الأولية لجعل الاتفاق مجديا للولايات المتحدة.

ورغم ذلك، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن شكوكه تجاه بعض القيادات الإيرانية، واصفا إياهم بـ"المجانين".