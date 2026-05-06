هجوم على سفينة فرنسية في مضيق هرمز.. وإصابات بين أفراد الطاقم

كتب : محمد جعفر

11:37 ص 06/05/2026

مضيق هرمز

أعلنت شركة الشحن البحري الفرنسية CMA CGM، الأربعاء، أن سفينتها "سان أنطونيو" تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، الثلاثاء.

إصابة أفراد الطاقم

وأوضحت الشركة أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم، إلى جانب تسجيل أضرار في السفينة.

وأضافت أن أفراد الطاقم الذين أُصيبوا جرى إجلاؤهم، وهم يتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة.

حريق على متن سفينة كورية بهرمز

ويأتي هذا التطور بعد يومين من اندلاع حريق على متن سفينة كورية جنوبية خلال عبورها مضيق هرمز.

وكانت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية قد أعلنت أن حريقاً وانفجاراً وقعا على متن سفينة كورية أثناء عبورها المضيق، وكان على متنها طاقم يضم 24 شخصاً، مشيرة إلى أن الحادث لا يزال قيد المتابعة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة جمع المعلومات الأولية المتعلقة بما جرى.

من جهته، قال متحدث باسم شركة الشحن الكورية إتش إم إم إن حريقاً اندلع في سفينة تابعة للشركة، موضحاً أن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تسمح بتحديد ما إذا كان الحادث ناجماً عن هجوم، مؤكداً أن المعلومات لا تزال قيد الفحص والمتابعة.

حرب إيران هجوم سفينة سان أنطونيو مضيق هرمز حريق سفينة كورية جنوبية

