تحذير أمريكي من تهديدات أمنية مستمرة في العراق رغم فتح الأجواء

كتب : وكالات

02:56 م 05/05/2026

السفارة الأمريكية في بغداد

حذرت السفارة الأمريكية في بغداد من استمرار المخاطر الأمنية في العراق رغم إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات التجارية، مؤكدة أن التهديدات لا تزال قائمة.

وأوضحت السفارة أن الأجواء العراقية تشهد مخاطر محتملة ناجمة عن الصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل استمرار جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف مصالح وأهدافا أمريكية داخل البلاد.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى العراق، مطالبة الموجودين بالفعل داخل الأراضي العراقية بالمغادرة الفورية حفاظا على سلامتهم.

وأكدت أن بعثة الولايات المتحدة ستواصل أداء مهامها رغم صدور أوامر المغادرة، بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين عند الحاجة.

كما شددت على ضرورة الامتناع عن التوجه إلى مقر السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل، نظرا لارتفاع مستوى المخاطر الأمنية في تلك المواقع.

