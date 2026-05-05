ترأس اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجلس التنفيذي رقم 3 بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام، واللواء ياسر حماية السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المختلفة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.



استعدادات عيد الأضحى ورفع درجة الطوارئ



استهل الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعراض التعليمات التنظيمية الخاصة بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة العيد.



وأكد المحافظ ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مركز العمليات الرئيسي وربطه بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ على مدار 24 ساعة.



كما وجه بتكثيف التواجد الميداني للمسؤولين، وتفعيل دور المحاور والمرور لتحقيق السيولة المرورية خاصة بالمناطق الحيوية والسياحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكدسات.



تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر



وشدد محافظ جنوب سيناء على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل، وزيادة عدد ورديات العمل خلال أيام العيد، خاصة بالمناطق السياحية والشواطئ والمتنزهات وأماكن التجمعات.



كما وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد ضرورة متابعة الموقف التمويني بصورة مستمرة، والتأكد من توافر اللحوم والسلع الاستراتيجية، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والتمريض للتعامل مع الحالات الطارئة.



منع الذبح في الشوارع



ووجه المحافظ بفتح المجازر الحكومية أمام المواطنين طوال أيام العيد، مع تكثيف أعمال الكشف البيطري على الأضاحي قبل وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم.



كما شدد على منع الذبح في الشوارع والأماكن العامة، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين حفاظًا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول، والتعامل الآمن مع مخلفات الأضاحي والجلود وفق الاشتراطات البيئية والصحية.



مناقشة ملفات التقنين والإسكان والخطة الاستثمارية



وشهد الاجتماع مناقشة الكتاب الدوري رقم 96 لسنة 2016 والمتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.



كما استعرض المجلس آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح والإيرادات والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة والمخصصة للمواطنين بنظام الإيجار، في ضوء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.



وأكد المحافظ أن المحافظة تدرس آليات التحويل إلى نظام التمليك بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويراعي الجوانب القانونية والتنظيمية.



تخصيص أراضٍ ومناقشة مشروعات جديدة



كما ناقش المجلس تخصيص موقع بديل لقطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع بجوار نقطة قوات حفظ السلام بمنطقة نعمة بمدينة شرم الشيخ لصالح إدارة شرطة البيئة لإقامة معسكر لإدارة المسطحات.

وتضمن الاجتماع إعادة عرض تخصيص قطعة أرض لصالح مكتبات مصر العامة لإنشاء مكتبة بالمركز الحضاري والثقافي الدولي، ومكتبة للطفل بمدينة شرم الشيخ.



كما شهد الاجتماع مناقشة ضوابط تقسيم هناجر الخردة والمخازن بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، بما يتماشى مع التخطيط العمراني والمظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب مناقشة طلب وزارة الشباب والرياضة بزيادة مدة التعاقد للشاطئ العام المقابل للمعسكر الدولي بمدينة رأس سدر إلى 30 عامًا.



تكريم عدد من العاملين



وفي ختام الاجتماع، كرم المحافظ عددًا من العاملين بإدارة التراخيص بمديرية الإسكان تقديرًا لجهودهم المتميزة، كما كرم الدكتور أحمد بدير مدير المنطقة الأزهرية لجنوب سيناء بمناسبة بلوغه سن المعاش.



وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف الملفات الخدمية والتنموية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.