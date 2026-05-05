سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و25 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.7 جنيه للشراء، و53.8 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.