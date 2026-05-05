ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و25 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.7 جنيه للشراء، و53.8 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.