أدانت باكستان الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في الإمارات، مؤكدة ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تندد بشدة بالهجمات التي وقعت خلال الليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الإمارات اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إلى جانب استهداف ميناء نفطي.

وشدد شريف، في تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، معتبرا أن ذلك يتيح المجال أمام الجهود الدبلوماسية والحوار بما يسهم في تحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة.

من جانبه، دعا رئيس حزب الشعب الباكستاني بلاول بوتو زرداري جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد والاستمرار في الالتزام بالمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن باكستان تواصل تبادل الرسائل وتسعى لتهيئة فرص لبناء الثقة.

وأكد أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات التي شهدتها المنطقة، قد تعرقل هذه الجهود وتزيد من تعقيد المساعي الرامية إلى خفض التوتر.