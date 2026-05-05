أعلنت وزارة النقل، مواعيد التشغيل الرسمية لمونوريل شرق النيل وذلك اعتبارًا من بدء التشغيل الرسمي أمام الركاب.

مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

يبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل اعتبارًا من الأربعاء 6 مايو 2026، على أن يكون التشغيل اليومي من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً ولمدة 12 ساعة يوميًا.

محطات المرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها

تتضمن المرحلة الأولى من مشروع المونوريل تشغيل 16 محطة، وهي كالتالي:

1- المشير طنطاوي.

2- وان ناينتي.

3- المستشفى الجوي.

4- النرجس.

5- المستثمرين.

6- اللوتس.

7- جولدن سكوير.

8- بيت الوطن.

9- مسجد الفتاح العليم.

10- الحي R1.

11- الحي R2.

12- حي المال والأعمال.

13- مدينة الفنون والثقافة.

14- الحي الحكومي.

15- مسجد مصر.

16- مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.