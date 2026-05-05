تدرس إسرائيل توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد حزب الله في مختلف أنحاء لبنان في حال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران، وفق ما أفاد به مصدر إسرائيلي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تدهور التهدئة القائمة.

ورغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوسط بين إسرائيل ولبنان، تشير التطورات إلى أن وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن يقترب من الانهيار، حيث قام الرئيس دونالد ترامب بتمديد الهدنة حتى نهاية الأسبوع المقبل، بينما يستمر تبادل إطلاق النار بشكل يومي بين إسرائيل وحزب الله.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية متكررة تستهدف ما تصفه بمواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في حين يرد الحزب بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في الجنوب وشمال إسرائيل. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن نحو 400 شخص لقوا حتفهم جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأشار مصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبة بلاده في استئناف العمليات العسكرية المكثفة ضد حزب الله، فيما أوضح مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى رفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة، بما يسمح له باستئناف ضرباته شمال نهر الليطاني الذي يفصل جنوب لبنان عن بقية الأراضي اللبنانية.

وكان ترامب قد تدخل بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في منتصف أبريل لمنع إسرائيل من قصف بيروت ومناطق أخرى داخل لبنان، حيث أعلن في 17 أبريل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بمواصلة القصف، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن".