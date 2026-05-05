واشنطن تؤكد استمرار وقف النار مع إيران وتعلن السيطرة على هرمز

كتب : وكالات

04:05 م 05/05/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

أكد وزير الحرب الأمريكي أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما ولم ينته، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب في ظل التطورات الجارية في مضيق هرمز.

وأوضح أن مشروع الحرية الذي أطلقته واشنطن يهدف إلى حماية السفن التجارية من الهجمات الإيرانية، متهما طهران بمضايقة السفن وإطلاق النار عليها وفرض رسوم عليها أثناء عبورها.

وأضاف أن القوات الأمريكية فرضت سيطرة على مضيق هرمز باستخدام المروحيات والسفن لضمان مرور آمن للملاحة، مؤكدا أن إيران لا تسيطر على هذا الممر البحري الحيوي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى خوض مواجهة عسكرية، لكنها لن تسمح لإيران بمنع الدول من استخدام ممر مائي دولي، موضحا أن مشروع الحرية ذو طابع مؤقت ويتطلب تدخلا دوليا أوسع.

واتهم إيران بمضايقة السفن المدنية وتهديد البحارة واستغلال موقع المضيق لتحقيق مكاسب مالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحصار البحري المفروض عليها لا يزال قائما، وأن واشنطن قادرة على تأمين عبور السفن.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لافتا إلى أن مشروع الحرية منفصل عن العمليات العسكرية الأخرى، وأن بعض الاضطرابات كانت متوقعة في بدايته.

وأشار إلى أن قرار اعتبار أي تطورات خرقا لوقف إطلاق النار سيبقى بيد الرئيس دونالد ترامب، في ظل استمرار مراقبة الوضع والتقييم المستمر للتصعيد المحتمل.

وزير الحرب الأمريكي إيران مضيق هرمز ترامب

