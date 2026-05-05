ضبط سائق أجرة رفض توصيل سيدة وطلب أجرة زائدة في الفيوم

كتب : علاء عمران

03:56 م 05/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق سيارة أجرة يرفض توصيل سيدة بمحافظة الفيوم.

طلب أجرة زائدة ورفض التوصيل

أوضحت التحريات أن السائق طلب أجرة أعلى من المقررة، ورفض توصيل السيدة إلى وجهتها، ما أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل.

ضبط السائق والسيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

إقرار بالواقعة وإجراءات قانونية

بمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

