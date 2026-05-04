أبو الغيط يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات

كتب : مصراوي

10:03 م 04/05/2026 تعديل في 10:05 م

أحمد أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسيرات الحربية والصواريخ مستهدفاً منشآت مدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان أبو الغيط الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية بمسيرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز ، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط تأكيده مجدداً على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، معرباً عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات فيما ستتخذ من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الامارات

