بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:40 م 04/05/2026

الشيخ أيمن عبدالغني

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام (2025 - 2026)، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

الفائزون في المسابقة

وبلغ عدد الفائزين في جميع المستويات (15677) فائزًا، حصلوا على أكثر من 90%، من بينهم (119) متسابقًا فازوا بالمراكز الأولى لجميع المستويات، حيث بلغ عدد الفائزين في المستوى الأول (876) متسابقًا، بنسبة (6%)، وفي المستوى الثاني (2917) متسابقًا، بنسبة (18%)، وفي المستوى الثالث (3614) متسابقًا، بنسبة (23%)، بينما بلغ عدد الفائزين في المستوى الرابع (8389) متسابقًا، بنسبة (53%).

وتشمل المسابقة أربعة مستويات، هي: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حُسن الأداء، والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية المصحف، والمستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية المصحف، وتبلغ القيمةُ الإجمالية لجوائز المسابقة (23) مليون جنيه.

