تقدم النائب مدحت ركابي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث انقلاب القطار رقم 187 "أسوان – القاهرة"، الذي وقع مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف.

وأوضح النائب أنه تابع بأسف حادث خروج القطار الروسي رقم 187 عن مساره عقب مغادرته محطة أسوان مباشرة، نتيجة انقلاب العربة الأخيرة، ما أدى إلى خروج باقي عربات القطار عن القضبان، واصفًا الواقعة بأنها بالغة الخطورة ولا يمكن اعتبارها حادثًا استثنائيًا، بل مؤشرًا على خلل ممتد في منظومة السكك الحديدية.

وأشار البرلماني إلى أن وقوع الحادث في بداية الرحلة يثير تساؤلات حاسمة بشأن إجراءات التشغيل قبل التحرك، وكفاءة الفحص الفني، ومدى الالتزام بمعايير الأمان والسلامة، مطالبًا بوقفة جادة ومساءلة حقيقية.

وأضاف أن تكرار حوادث القطارات، رغم ما أُعلن من خطط تطوير واستثمارات ضخمة، يطرح علامات استفهام حول كفاءة إدارة المنظومة، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على مستوى الأمان، مؤكدًا أن المواطن لا يزال يدفع الثمن من أمنه وسلامته.

وطالب الحكومة، ممثلة في وزارة النقل، بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

تقديم بيان مفصل أمام مجلس النواب حول ملابسات الحادث وأسبابه الفنية.

إعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة وتحديد المسؤوليات.

مراجعة شاملة وفورية لحالة خطوط السكك الحديدية، خاصة في الوجه القبلي.

إعادة تقييم منظومة الصيانة والفحص قبل التشغيل.

توضيح أوجه إنفاق الاستثمارات ومدى تأثيرها على معدلات الأمان.

وضع خطة زمنية واضحة للحد من الحوادث.

تقديم تقرير خلال 72 ساعة يتضمن تطورات الحالة الصحية للمصابين ونتائج التحقيق الأولي.

استدعاء وزير النقل لجلسة عاجلة لمساءلته سياسيًا.

وشدد في ختام البيان على أن أرواح المصريين ليست مجالًا للتجربة أو الخطأ، وأي تقصير في هذا الملف يجب أن يُقابل بأقصى درجات المحاسبة.