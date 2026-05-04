أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه جرى عقد اجتماعات أمنية إسرائيلية لتقييم الوضع في المنطقة، ورفعت حالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد في المنطقة الشرق الأوسط واستهداف الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن مصادر أن طائرات أمريكية إضافية وصلت صباح اليوم إلى إسرائيل، منها طائرات تزويد بالوقود.

بينما أوردت القناة الـ14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله: "مستعدون للعودة للقتال فوراً، وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية".