إعلان

إسرائيل تعلن رفع حالة التأهب على خلفية الهجوم على الإمارات

كتب : وكالات

09:25 م 04/05/2026

إسرائيل تعلن رفع حالة التأهب على خلفية الهجوم على

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه جرى عقد اجتماعات أمنية إسرائيلية لتقييم الوضع في المنطقة، ورفعت حالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد في المنطقة الشرق الأوسط واستهداف الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن مصادر أن طائرات أمريكية إضافية وصلت صباح اليوم إلى إسرائيل، منها طائرات تزويد بالوقود.

بينما أوردت القناة الـ14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله: "مستعدون للعودة للقتال فوراً، وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات إسرائيل حرب إيران الهجمات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
زووم

سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر