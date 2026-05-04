نيويورك (أ ش أ)

أكدت الأمم المتحدة مجدداً على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها ركناً أساسياً لاستقرار التجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة .. مشددة في الوقت ذاته على رفضها لأي نشاط عسكري قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، "إن الأمم المتحدة لا تزال تحاول فهم التصريحات الأمريكية التي تفيد بأن مضيق هرمز الحيوي مفتوح".

وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن تبادل لإطلاق النار في المضيق، الذي كان يمر عبره نحو 20% من النفط الخام العالمي، واعتراض الإمارات العربية المتحدة لصواريخ إيرانية، "مقلقة".

وتابع دوجاريك: "لا يزال الوضع غامضاً، لكن ما لا نرغب برؤيته هو عودة العمليات العسكرية المباشرة في هذه المنطقة .. نحن بحاجة إلى عودة ما كان يُمارس على مدى قرون بموجب القانون العام، ألا وهو حرية الملاحة في هذه المياه".