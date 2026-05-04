أديب: الهجوم الإيراني على الإمارات تحول خطير يضع المنطقة على صفيح ساخن

كتب : حسن مرسي

10:36 م 04/05/2026

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الهجوم الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة هو تحول خطير يضع المنطقة بأكملها على صفيح ساخن مجددا.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن إيران كلما شعرت بتململ داخلي أو خارجي تبدأ في الهجوم على دول الخليج.

وأضاف الإعلامي أن دولة الإمارات قادرة على التصدي لهذه الهجمات، والحياة في دبي طبيعية والناس تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وقرأ عمرو أديب بيان مصر الذي أدان الهجمات الآثمة التي استهدفت الإمارات وأسفرت عن حريق في الفجيرة وإصابات، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الإمارات.

وأشار إلى أن المحللين الجادين يرون أن هذه الهجمات إما مناوشات ستبدأ وتنتهي، أو أنها مقدمة لعودة الحرب بشكل كامل.

وتساءل أديب عن تصريحات ترامب المتضاربة وتلويحه بالعصا تارة والجزرة تارة أخرى، محذرا من أن استمرار هذه الهجمات دون كبح إيران سيشكل كابوسا.

