أدانت الإمارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية داخل البلاد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفًة هذه الهجمات بأنها "غادرة"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود، في تطور أعاد التوتر إلى الواجهة الإقليمية.

تصعيد خطير ومخالفة للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر الاثنين إن الضربات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمارات واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأن هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي ومع الأمم المتحدة وميثاقها.

تأكيد حق الرد وحماية السيادة

وشددت الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، موضحًة أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد بما يتوافق مع القانون الدولي، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها القومي وسلامة أراضيها، إلى جانب أمن المواطنين والمقيمين والزوار.

تحميل إيران المسؤولية والدعوة لوقف الهجمات

كما دان البيان استهداف المدنيين والأعيان المدنية، معتبراً أن ذلك أمر غير مقبول وفق جميع المعايير القانونية والإنسانية، ودعت الإمارات إلى وقف فوري للهجمات والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما قد يترتب عليها من تداعيات.