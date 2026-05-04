إعلان

"تعدي مرفوض".. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الفجيرة

كتب : محمد جعفر

09:11 م 04/05/2026

طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت الإمارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية داخل البلاد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفًة هذه الهجمات بأنها "غادرة"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود، في تطور أعاد التوتر إلى الواجهة الإقليمية.

تصعيد خطير ومخالفة للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر الاثنين إن الضربات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمارات واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأن هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي ومع الأمم المتحدة وميثاقها.

تأكيد حق الرد وحماية السيادة

وشددت الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، موضحًة أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد بما يتوافق مع القانون الدولي، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها القومي وسلامة أراضيها، إلى جانب أمن المواطنين والمقيمين والزوار.

تحميل إيران المسؤولية والدعوة لوقف الهجمات

كما دان البيان استهداف المدنيين والأعيان المدنية، معتبراً أن ذلك أمر غير مقبول وفق جميع المعايير القانونية والإنسانية، ودعت الإمارات إلى وقف فوري للهجمات والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما قد يترتب عليها من تداعيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات الإيرانية الإمارات وقف إطلاق النار في إيران إيران والإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
أخبار مصر

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري
رياضة محلية

"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري
خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر