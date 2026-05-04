قائد سنتكوم: إيران بدأت "سلوكًا عدائيًا" في مضيق هرمز.. وسنرد بالتأكيد

كتب : مصراوي

10:00 م 04/05/2026

مضيق هرمز

واشنطن (أ ش أ)

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، أن إيران هي التي "بدأت سلوكًا عدائيًا" في مضيق هرمز اليوم الاثنين.

وقال كوبر، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش الأمريكي يعمل كقوة دفاعية "لتوفير حماية واضحة للسفن التجارية، ولتمكينها من الإبحار خارج الخليج العربي".

وأضاف كوبر: "هذا ما نركز عليه. ما رأيناه هذا الصباح هو قيام إيران بأعمال عدائية. وسنرد على ذلك بكل تأكيد".

وتابع أن إيران أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة على سفن تحميها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، مضيفا أنه تم إحباط جميع التهديدات.

وأشار إلى أن مروحيات عسكرية أمريكية أغرقت ستة قوارب إيرانية صغيرة كانت تستهدف سفنًا مدنية في مضيق هرمز.

وأوضح كوبر، أن الجيش الأمريكي تمكّن أيضا من تطهير ممر في مضيق هرمز خاليًا من أي ألغام إيرانية، وذلك في محاولة للسماح للسفن التجارية بالمرور عبر هذا الممر المائي الضيق.

وأضاف أن الجيش الأمريكي أنشأ أيضًا "مظلة دفاعية" تضم مروحيات وطائرات مقاتلة أمريكية لحماية سفن الشحن المغادرة للمضيق.

وفيما يتعلق بتعرض الإمارات العربية المتحدة لهجوم إيراني، قال كوبر إن "الإمارات تتمتع بقدرات استثنائية، وهي في وضع جيد للدفاع عن نفسها".

مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية القوات الأمريكية إيران وأمريكا

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري
جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

