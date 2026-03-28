هجوم بطائرتين مسيّرتين يستهدف ميناء صلالة في عُمان وإصابة عامل

كتب : وكالات

10:06 ص 28/03/2026

تعرض ميناء صلالة، أحد أبرز الموانئ في سلطنة عُمان، لهجوم بطائرتين مسيّرتين، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين وأضرار محدودة في منشآت الميناء.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلًا عن مصدر أمني أن الهجوم أدى إلى إصابة متوسطة لعامل وافد، إلى جانب تضرر إحدى الرافعات داخل الميناء بشكل جزئي.

وأكدت السلطات العُمانية إدانتها للهجوم، ووصفت الاستهداف بأنه عمل غير مقبول، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن البلاد وسلامة المقيمين على أراضيها.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاستهدافات لتشمل منشآت حيوية في المنطقة.

