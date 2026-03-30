أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن إدانة سلطنة عُمان واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف معسكرا وإحدى منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت الشقيقة.

وأكدت السلطنة تضامنها التام ووقوفها إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وحماية سيادة أراضيها ومقدراتها الوطنية.

وجددت في الوقت نفسه دعوتها لجميع الأطراف إلى الوقف الفوري والتام للحرب، وعدم التصعيد من خلال استهداف المنشآت المدنية والحيوية، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الخارجية العُمانية على أهمية تغليب لغة الحوار بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.