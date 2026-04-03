فايننشال تايمز: 3 سفن مرتبطة بسلطنة عمان عبرت مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:38 م 03/04/2026

مضيق هرمز

نقلت فايننشال تايمز عن بيانات شحن بحري أن 3 سفن مرتبطة بسلطنة عمان عبرت بنجاح مضيق هرمز سالكة طريقا قرب ساحل عمان.


وفيما سبق كشفت بيانات ملاحية، نقلتها وكالة بلومبرج، عن عبور سفينة شحن مملوكة لشركة فرنسية مضيق هرمز، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا العبور رغم التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر المضيق، حيث تشير بيانات شركة "كيبلر" لتحليلات الشحن البحري إلى انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 93% مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب.

وبحسب الشركة، مرّ نحو 225 ناقلة مواد أولية عبر مضيق هرمز منذ بداية التصعيد، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي بشكل محدود رغم المخاطر.

وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي عملية عسكرية تهدف إلى تأمين المضيق أو إعادة فتحه بالقوة "غير واقعية"، مشيرًا إلى أنها ستستغرق وقتًا طويلًا، كما ستعرّض السفن المارة لمخاطر أمنية كبيرة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.

سلطنة عمان مضيق هرمز هرمز إيران حرب إيران إيران وأمريكا

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق