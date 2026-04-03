نقلت فايننشال تايمز عن بيانات شحن بحري أن 3 سفن مرتبطة بسلطنة عمان عبرت بنجاح مضيق هرمز سالكة طريقا قرب ساحل عمان.



وفيما سبق كشفت بيانات ملاحية، نقلتها وكالة بلومبرج، عن عبور سفينة شحن مملوكة لشركة فرنسية مضيق هرمز، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا العبور رغم التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر المضيق، حيث تشير بيانات شركة "كيبلر" لتحليلات الشحن البحري إلى انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 93% مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب.

وبحسب الشركة، مرّ نحو 225 ناقلة مواد أولية عبر مضيق هرمز منذ بداية التصعيد، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي بشكل محدود رغم المخاطر.

وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي عملية عسكرية تهدف إلى تأمين المضيق أو إعادة فتحه بالقوة "غير واقعية"، مشيرًا إلى أنها ستستغرق وقتًا طويلًا، كما ستعرّض السفن المارة لمخاطر أمنية كبيرة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.