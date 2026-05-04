أصدرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تصريحات حادة بشأن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والمياه الخليجية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتصريحات الأمريكية الأخيرة.

إيران ترفض تصريحات ترامب عن هرمز

وأكدت اللجنة أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لا يمكن أن تُدار عبر ما وصفته بـ"منشورات متوهمة" صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى التصريحات المتعلقة بحرية الملاحة والتدخلات الأمريكية في المنطقة.

وشددت على أن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيُعد انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار، محذرة من تداعيات أي خطوات من هذا النوع على الاستقرار الإقليمي وحركة الملاحة الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز حالة من التوتر السياسي والعسكري، نظرًا لكونه أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.