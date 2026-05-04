باسم مرسي: الأهلي كان خائفاً من الزمالك في القمة.. والدوري سيكون في ميت

مباراتان تحسمان بطل الدوري المصري2025-2026، الزمالك مصيره في يده، الفوز على المنافسين، الدوري في ميت عقبة، بيراميدز يفوز على منافسيه وينتظر، الأهلي حسبته معقدة وآماله ضعيفة.

يدخل الزمالك الجولتين الأخيرتين وهو يمتلك أفضلية حسابية، لكنه يواجه اختبارًا صعبًا أمام سيراميكا، أما بيراميدز يظهر توازنًا واضحًا في الأداء وفرصًا قوية لحصد العلامة الكاملة في الجولتين الأخيرتين.

وبخصوص الأهلي، فهو يقدم معدلات أداء جيدة في المباريات المتبقية، إلا أن موقفه في جدول الترتيب يقلل من فرص تتويجه.

عرضنا الحسبة المعقدة والسهلة، على تطبيق chatgpt؛ وأضفنا إحصائيات الأندية الثلاثة واللاعبين، لنتعرف على احتماليات الفريق الأقرب للتتويج بالدوري وفقا لكل مباراة، وكان الآتي:

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري الممتاز 2025-2026

الأهلي أفضل نقاط متوقعة من المباريات، لكنه متأخر في جدول الترتيب.

مباراة الأهلي ضد إنبي

فوز الأهلي: 72%

تعادل: 18%

خسارة: 10%

مباراة الأهلي ضد المصري

فوز الأهلي: 66%

تعادل: 20%

خسارة: 14%

الزمالك قريب جدا، لكن يواجه سيراميكا كليوباترا الخطير

مباراة الزمالك ضد سموحة

فوز الزمالك: 64%

تعادل: 22%

خسارة: 14%

مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

فوز الزمالك: 54%

تعادل: 26%

خسارة: 20%

بيراميدز لديه أفضيلة بسبب الاستقرار وأعلى نقاط متوقعة

مباراة بيراميدز ضد سموحة

فوز بيراميدز: 66%

تعادل: 20%

خسارة: 14%

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

فوز بيراميدز: 58%

تعادل: 24%

خسارة: 18%

مباريات لأهلي القادمة في الدوري المصري:

الأهلي ضد إنبي — الاثنين 5 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

الأهلي ضد المصري — الجمعة 15 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري:

الزمالك ضد سموحة — الاثنين 5 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا — الخميس 8 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري:

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا — الاثنين 5 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

بيراميدز ضد سموحة — الجمعة 15 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز2025-2026

الزمالك: 50 نقطة

بيراميدز: 50 نقطة

الأهلي: 47نقطة

سيراميكا: 43 نقطة

المصري: 40 نقطة

إنبي: 36 نقطة

سموحة: 31 نقطة

مجموعة الهبوط:

وادي دجلة: 44 نقطة

البنك الأهلي: 42 نقطة

زد: 40 نقطة

الجونة: 39 نقطة

بتروجيت: 34 نقطة

فيوتشر: 31 نقطة

طلائع الجيش: 31 نقطة

غزل المحلة: 31 نقطة

المقاولون العرب: 28 نقطة

الاتحاد السكندري: 28 نقطة

كهرباء الإسماعيلية: 23 نقطة

حرس الحدود: 22 نقطة

فاركو:20نقطة

الإسماعيلي: 18 نقطة

