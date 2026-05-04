مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026.. من الأقرب؟

كتب : وائل توفيق

03:30 ص 04/05/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي والزمالك (28) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والزمالك (2)
  • عرض 25 صورة
    ناصر ماهر من مباراة بيراميدز والأهلي
  • عرض 25 صورة
    ناصر ماهر من مباراة بيراميدز والأهلي
  • عرض 25 صورة
    تفاعل الجماهير مع أداء زيزو أمام بيراميدز (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    بيراميدز (2)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مباراتان تحسمان بطل الدوري المصري2025-2026، الزمالك مصيره في يده، الفوز على المنافسين، الدوري في ميت عقبة، بيراميدز يفوز على منافسيه وينتظر، الأهلي حسبته معقدة وآماله ضعيفة.

يدخل الزمالك الجولتين الأخيرتين وهو يمتلك أفضلية حسابية، لكنه يواجه اختبارًا صعبًا أمام سيراميكا، أما بيراميدز يظهر توازنًا واضحًا في الأداء وفرصًا قوية لحصد العلامة الكاملة في الجولتين الأخيرتين.

وبخصوص الأهلي، فهو يقدم معدلات أداء جيدة في المباريات المتبقية، إلا أن موقفه في جدول الترتيب يقلل من فرص تتويجه.

عرضنا الحسبة المعقدة والسهلة، على تطبيق chatgpt؛ وأضفنا إحصائيات الأندية الثلاثة واللاعبين، لنتعرف على احتماليات الفريق الأقرب للتتويج بالدوري وفقا لكل مباراة، وكان الآتي:

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري الممتاز 2025-2026

الأهلي أفضل نقاط متوقعة من المباريات، لكنه متأخر في جدول الترتيب.

مباراة الأهلي ضد إنبي

فوز الأهلي: 72%

تعادل: 18%

خسارة: 10%

مباراة الأهلي ضد المصري

فوز الأهلي: 66%

تعادل: 20%

خسارة: 14%

الزمالك قريب جدا، لكن يواجه سيراميكا كليوباترا الخطير

مباراة الزمالك ضد سموحة

فوز الزمالك: 64%

تعادل: 22%

خسارة: 14%

مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

فوز الزمالك: 54%

تعادل: 26%

خسارة: 20%

بيراميدز لديه أفضيلة بسبب الاستقرار وأعلى نقاط متوقعة

مباراة بيراميدز ضد سموحة

فوز بيراميدز: 66%

تعادل: 20%

خسارة: 14%

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

فوز بيراميدز: 58%

تعادل: 24%

خسارة: 18%

مباريات لأهلي القادمة في الدوري المصري:

الأهلي ضد إنبي — الاثنين 5 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

الأهلي ضد المصري — الجمعة 15 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري:

الزمالك ضد سموحة — الاثنين 5 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا — الخميس 8 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري:

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا — الاثنين 5 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

بيراميدز ضد سموحة — الجمعة 15 مايو 2026 – الساعة 7:00 مساءً

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز2025-2026

الزمالك: 50 نقطة

بيراميدز: 50 نقطة

الأهلي: 47نقطة

سيراميكا: 43 نقطة

المصري: 40 نقطة

إنبي: 36 نقطة

سموحة: 31 نقطة

مجموعة الهبوط:

وادي دجلة: 44 نقطة

البنك الأهلي: 42 نقطة

زد: 40 نقطة

الجونة: 39 نقطة

بتروجيت: 34 نقطة

فيوتشر: 31 نقطة

طلائع الجيش: 31 نقطة

غزل المحلة: 31 نقطة

المقاولون العرب: 28 نقطة

الاتحاد السكندري: 28 نقطة

كهرباء الإسماعيلية: 23 نقطة

حرس الحدود: 22 نقطة

فاركو:20نقطة

الإسماعيلي: 18 نقطة

اقرأ أيضًا:

حقيقة استبعاد ثنائي الزمالك من قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

"يحمل كرة الهاتريك".. حمزة عبد الكريم يحتفل مع زملائه بالتتويج بالدوري الإسباني للشباب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري طل الدوري المصري 2025-2026 لزمالك ضد سموحة لأهلي ضد إنبي يراميدز ضد سيراميكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
شئون عربية و دولية

مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
حوادث وقضايا

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026.. من الأقرب؟
رياضة محلية

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل الدوري المصري 2025-2026.. من الأقرب؟
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة