كشف موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة أرسلت مسودة معدلة لإنهاء الحرب، ردًا على المقترح الإيراني الأخير، في خطوة جديدة تعكس استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران رغم تعقيدات المشهد السياسي والميداني، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأوضح التقرير أن المسودة الأمريكية جاءت بعد تسلم واشنطن ردًا إيرانيًا محدثًا على مشروع اتفاق سابق، ضمن مسار يهدف إلى احتواء التصعيد وفتح باب جديد أمام التوصل إلى صيغة تفاهم تنهي حالة التوتر بين الجانبين.

وأشار إلى أن التعديلات الأمريكية ركزت على ملفات حساسة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، مع اشتراطات تتعلق بعدم نقل اليورانيوم المخصب أو استئناف أي أنشطة داخل المواقع النووية خلال فترة التفاوض.

وأضاف التقرير أن الخطوة الأمريكية جاءت بعد طرح إيران مقترحًا جديدًا تضمن رؤية لخفض التصعيد تدريجيًا، شملت ترتيبات تتعلق بالأمن الملاحي في مضيق هرمز وتهدئة عسكرية متبادلة، مع إحالة الملفات المعقدة لمراحل لاحقة من الحوار.

ويعكس تبادل المسودات استمرار المسار الدبلوماسي بين الطرفين رغم التباينات، في ظل حذر متبادل وتمسك كل جانب بشروطه، مع استمرار التحركات الدولية لاحتواء التوتر.