أعلن النائب في كتلة حزب الله البرلمانية حسن فضل الله أن نتائج مفاوضات لبنان وإسرائيل التي تجري حاليا لا تعني الحزب ولن يتم تطبيقها أو السماح بتمريرها بأي شكل من الأشكال.

وفي تصريحات الوكالة الوطنية للإعلام، قال فضل الله إن الحزب حذر من الذهاب إلى هذا الخيار، معتبرا أن مفاوضات لبنان وإسرائيل لن تنفع الجانب اللبناني ولن يقدم "العدو" من خلالها شيئا، بدليل عدم الحصول على وقف إطلاق نار شامل حتى الآن واستمرار القتل والتدمير.

انقسام الدولة بسبب مفاوضات لبنان وإسرائيل

وأوضح فضل الله أن لبنان يمتلك مقاومة ثابتة وقادرة على إسقاط كافة أهداف هذه المسارات، مشيرا إلى أن مفاوضات لبنان وإسرائيل تزيد من حدة الانقسام بين فئات الشعب اللبناني وتخلق فجوة داخل مؤسسات الدولة نفسها.

وشدد النائب في كتلة حزب الله على أن المقاومة هي الخيار الوطني الذي لا بديل عنه من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الشعب وحماية البلاد، مؤكدا أنها ستتواصل ولن تتراجع حتى تُجبر الاحتلال على الخروج من الأراضي اللبنانية ووقف كافة الاعتداءات.

موقف المقاومة من مفاوضات لبنان وإسرائيل

وأوضح فضل الله، أن حزب الله لن يقبل بالعودة إلى المرحلة الماضية، وتحديدا ما قبل تاريخ 2 مارس، لافتا إلى أن الثبات الميداني هو الذي سيحسم المواجهة بعيدا عن نتائج مفاوضات لبنان وإسرائيل التي تجري في الوقت الراهن.

وجدد فضل الله تأكيده على أنه لا يوجد خوف على مستقبل المقاومة، مشددا على السعي لإسقاط أي مؤامرة تستهدفها من أي جهة كانت، لضمان استمرار دورها في حماية لبنان واستعادة سيادته.

