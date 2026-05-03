إعلان

حزب الله عن نتائج مفاوضات لبنان وإسرائيل: لا تعنينا ولن نسمح بتطبيقها

كتب : محمود الطوخي

08:17 م 03/05/2026

لبنان وإسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب في كتلة حزب الله البرلمانية حسن فضل الله أن نتائج مفاوضات لبنان وإسرائيل التي تجري حاليا لا تعني الحزب ولن يتم تطبيقها أو السماح بتمريرها بأي شكل من الأشكال.
وفي تصريحات الوكالة الوطنية للإعلام، قال فضل الله إن الحزب حذر من الذهاب إلى هذا الخيار، معتبرا أن مفاوضات لبنان وإسرائيل لن تنفع الجانب اللبناني ولن يقدم "العدو" من خلالها شيئا، بدليل عدم الحصول على وقف إطلاق نار شامل حتى الآن واستمرار القتل والتدمير.

انقسام الدولة بسبب مفاوضات لبنان وإسرائيل

وأوضح فضل الله أن لبنان يمتلك مقاومة ثابتة وقادرة على إسقاط كافة أهداف هذه المسارات، مشيرا إلى أن مفاوضات لبنان وإسرائيل تزيد من حدة الانقسام بين فئات الشعب اللبناني وتخلق فجوة داخل مؤسسات الدولة نفسها.
وشدد النائب في كتلة حزب الله على أن المقاومة هي الخيار الوطني الذي لا بديل عنه من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الشعب وحماية البلاد، مؤكدا أنها ستتواصل ولن تتراجع حتى تُجبر الاحتلال على الخروج من الأراضي اللبنانية ووقف كافة الاعتداءات.

موقف المقاومة من مفاوضات لبنان وإسرائيل

وأوضح فضل الله، أن حزب الله لن يقبل بالعودة إلى المرحلة الماضية، وتحديدا ما قبل تاريخ 2 مارس، لافتا إلى أن الثبات الميداني هو الذي سيحسم المواجهة بعيدا عن نتائج مفاوضات لبنان وإسرائيل التي تجري في الوقت الراهن.
وجدد فضل الله تأكيده على أنه لا يوجد خوف على مستقبل المقاومة، مشددا على السعي لإسقاط أي مؤامرة تستهدفها من أي جهة كانت، لضمان استمرار دورها في حماية لبنان واستعادة سيادته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان وإسرائيل حزب الله مستقبل المقاومة في لبنان مفاوضات لبنان وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
أخبار البنوك

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
بالفيديو-انهيار منى عبد الغني على الهواء بسبب هاني شاكر :"خبر صادم ومؤلم"
موسيقى

بالفيديو-انهيار منى عبد الغني على الهواء بسبب هاني شاكر :"خبر صادم ومؤلم"
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة