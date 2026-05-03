طائرة مسيرة تهاجم محطة زابوريجيا النووية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اليوم الأحد، نقلا عن معلومات من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الواقعة تحت السيطرة الروسي، بأن مختبرا للإشعاع خارج المحطة قد تعرض لهجوم بطائرة مسيرة.

وقالت الوكالة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المختبر، الواقع خارج محيط المحطة الآمن، قد تعرض لأضرار، وطلبت السماح لها بالوصول إلى الموقع.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، من أن أي هجوم بالقرب من منشأة نووية قد يشكل خطرا على السلامة النووية.

وبحسب إدارة المحطة التي عينتها روسيا، لم تُسجل أي إصابات. إلا أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، قُتل موظف في المحطة جراء هجوم بطائرة مسيرة، وفقا لسلطات الاحتلال.

ولم تعلق كييف على ذلك الحادث، ولم تُصدر في البداية أي بيان بشأن الهجوم على المختبر.

وتخضع محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا التي تضم ستة مفاعلات وتبلغ قدرتها الإنتاجية 6 آلاف ميجاواط، للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، وهي حاليا لا تنتج أي كهرباء.