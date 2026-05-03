الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 11 قرية لبنانية بالإخلاء الفوري.. ما السبب؟

كتب : وكالات

08:11 ص 03/05/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوزع منشورات

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 11 قرية وبلدة لبنانية بضرورة الإخلاء الفوري، إذ طلب منهم الابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر بحجة مهاجمة أهداف لـ"حزب الله".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الدوير، عربصاليم، الشرقية النبطية، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة النبطية، كفرصير".

وأضاف: "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم".

وتابع: "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

واختتم: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات جوية على نحو 120 هدفا نهاية الأسبوع، وذلك في إطار عملياته ضد "حزب الله".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني مساء أمس، استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بمرتفع جنيجل في بلدة القنطرة وفي بلدة البياضة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد الجيش اللبناني، أن قائده رودولف هيكل ناقش مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار "الميكانيزم" الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الأوضاع الأمنية في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس السبت: "عقد قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية - الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كلورفيلد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية".

