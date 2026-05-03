تحوّل مقطع فيديو قصير بثّته قناة إل بي سي إنترناشونال اللبنانية إلى محور سجال سياسي وطائفي في بيروت، بعدما قدّم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومقاتلي الحزب في قالب كرتوني مستوحى من لعبة الطيور الغاضبة، في مشهد يحاكي المواجهة مع إسرائيل، وسرعان ما تجاوز الجدل حدود النقد الإعلامي ليتحوّل إلى موجة ردود متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.



فيديو كرتوني يشعل الجدل



المقطع المصوّر قدّم نعيم قاسم في هيئة قائد يتوجّه إلى مقاتليه في ساحة المعركة، بينما ظهرت الشخصيات جميعها بصيغة كاريكاتورية مقتبسة من لعبة الطيور الغاضبة، وخلال الفيديو، بدا الخطاب مؤكدًا على "عدم الاستسلام" في مواجهة الجنود الإسرائيليين، الذين صُوّروا في هيئة خنازير، في استعادة مباشرة لشخصيات اللعبة الأصلية.

كما تضمّن المقطع مشاهد لمروحيات إسرائيلية تقصف منازل احتمى فيها مقاتلو الحزب، قبل أن تلاحق طائرة مسيّرة ثلاثة منهم بعد لجوئهم إلى حفرة.



ردود غاضبة على مواقع التواصل



أعقب انتشار الفيديو تفاعل واسع على المنصات، حيث نشر مناصرون لحزب الله صورًا تضمّنت إساءات إلى بشارة الراعي، في ما قالوا إنه رد على التعرض لـ"رموزهم"، في إشارة إلى نعيم قاسم، وأثارت الحملة على بشارة الراعي، الذي يُعد المرجعية الدينية المسيحية الأعلى في البلاد، موجة تنديد واسعة في الأوساط السياسية والدينية.



حزب الله ينتقد الفيديو ويصفه بـ"إساءات رخيصة"



وفي بيان رسمي، اعتبر حزب الله أن الفيديو تضمّن "إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز"، ورأى أنه تحوّل إلى "أداة مقصودة في حقن الشارع"، داعيًا مناصريه إلى "الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة".

من جهته، قال النائب إبراهيم الموسوي إن القناة بثّت "فيديوهات كاريكاتورية مهينة ومستفزة وتحريضية"، معتبرًا أنها استهدفت رمزًا دينيًا وطنيًا في إشارة إلى الأمين العام للحزب.



الرئاسة اللبنانية تدعو إلى التهدئة



وفي خضم تصاعد السجال، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان عمل مدان ومرفوض، داعيًا إلى إبقاء الخلافات في إطارها السياسي، والابتعاد عن الإساءات الشخصية، ومحذرًا من التداعيات السلبية لمثل هذه الممارسات، خصوصًا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

