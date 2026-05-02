أعلن حزب الله، اليوم السبت، تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مربضا مضادا للدروع من طراز غيل سبايك يتبع الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.

في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من اعتراض قذيفة أُطلقت باتجاه قواته في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الحزب أطلق أيضا قذائف وطائرات مسيّرة مفخخة سقطت بالقرب من مناطق انتشار قواته، مع تأكيده عدم تسجيل أي إصابات في صفوفه.

وفي سياق التصعيد الميداني، أفاد مراسل قناة الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت عدة بلدات جنوبية، بينها صفد البطيخ وشقرا وزوطر الشرقية وميفدون، ضمن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.