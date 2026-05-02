إعلان

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي بمسيّرة والجيش ينفي إصابات

كتب : وكالات

03:40 م 02/05/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله، اليوم السبت، تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مربضا مضادا للدروع من طراز غيل سبايك يتبع الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.
في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من اعتراض قذيفة أُطلقت باتجاه قواته في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الحزب أطلق أيضا قذائف وطائرات مسيّرة مفخخة سقطت بالقرب من مناطق انتشار قواته، مع تأكيده عدم تسجيل أي إصابات في صفوفه.
وفي سياق التصعيد الميداني، أفاد مراسل قناة الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت عدة بلدات جنوبية، بينها صفد البطيخ وشقرا وزوطر الشرقية وميفدون، ضمن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي لبنان حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النقض تقضي بعدم قبول الطعن على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا
حوادث وقضايا

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
رياضة محلية

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟
متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج
شئون عربية و دولية

متجاوزة الكونجرس.. أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج
بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل
رياضة محلية

بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل
آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص
زووم

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد فاضل.. المهن التمثيلية ترد- خاص

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض
موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل