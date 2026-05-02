أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً يدعو إلى إخلاء تسع قرى في جنوب لبنان، في خطوة تعكس استمرار التوترات الميدانية رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أن القرى المشمولة بالتحذير هي قعقعية الجسر، وعدشيت الشقيف، وجبشيت، وعبا، وكفرجوز، وحاروف، والدوير، ودير الزهراني، وحبوش.

ودعا السكان إلى مغادرة منازلهم فوراً والتوجه إلى مناطق مفتوحة، مع الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عبر موقعها الإلكتروني.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، رغم إعلان وقف إطلاق النار في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، والذي تم تمديده لاحقاً في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.