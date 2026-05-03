أكد الدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، أن السرطان مرض يحتاج مجموعة من العلاجات المتطورة مثل الجراحة والإشعاع والكيماوي والعلاج الموجه.

وأوضح عبد المعطي، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن كل مريض ونوع مرضه وجيناته له علاج محدد وفق الطب الشخصي.

وأشار عميد الأورام إلى أن العلاجات الحديثة أصبحت أكثر فاعلية وأقل أعراضا جانبية، وتحقق الشفاء في بعض الأورام بنسب تتجاوز 90%.

وشدد الدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، على أن إيقاف العلاج المعتمد يهدد حياة المريض بالخطر، ويتسبب في انتشار المرض بسرعة كبيرة.

وأكد أن التغذية العلاجية السليمة هي علاج مساعد وليس بديلا عن العلاجات الأساسية المعتمدة عالميا، محذرًا من أن التوجه لعلاجات بديلة غير مثبتة علميا قد تضر المريض ولا تفيده.