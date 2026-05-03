رئيس الوطنية للإعلام: خلط الطب بالخرافة يهدد الأمن الفكري في مصر

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:42 م 03/05/2026

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن تمدد العلوم الزائفة عبر الشاشات ووسائل التواصل بات يمثل خطرًا كبيرًا على بلادنا، وهو خطر يهدد مؤسسات التعليم والثقافة والوعي، ويدفع المجتمع باتجاه التفكير المعادي للعلم والمنطق.

وأضاف "المسلماني"، خلال اجتماعه مع عدد من معدي البرامج العلمية بالتليفزيون المصري، أن خلط الطب بالخرافة، وتسويق التفسير الديني الخاطئ والمتعسف للعلم يهدد الأمن الفكري في مصر.

وتابع: "من المؤسف أن هوس الشهرة وعبادة التريند.. أنتج ميليشيات إلكترونية بغيضة، تروج للعلوم الزائفة والخرافات المثيرة، بهدف لفت الانتباه وحصاد اللايكات".

واستطرد رئيس الوطنية للإعلام، أن حالة الحفاوة بالخرافة علي وسائل التواصل وتمجيد شخصيات تافهة لا تملك أبسط قواعد العلم والمنطق، والترويج لنظريات مؤامرة لا أساس لها بغرض صناعة أساطير من الجهلاء والفاشلين، هو أمر يجب مواجهته وعدم الاستسلام له، ففي الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى العقل والعلم يحاول هؤلاء السفهاء دفع مجتمعنا إلى نبذ المعرفة الحقة وتعظيم العلوم الزائفة، وهذا خطر جديد يضاف إلى منظومة الأخطار التي تهددنا، وتوجب اليقظة والمجابهة.

