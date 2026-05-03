شفاء الأورمان بالأقصر تنعى الفنان هاني شاكر: "رحل رمز العطاء الإنساني"

كتب : محمد محروس

06:49 م 03/05/2026
    الفنان هاني شاكر

الأقصر- محمد محروس:
نعت مستشفيات شفاء الأورمان ومجلس إدارتها بمحافظة الأقصر الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء.

دعم متواصل لمرضى الأورام

وأكدت المستشفيات، أن الراحل كان من أوائل الداعمين لمرضى الأورام، وحرص منذ بداية تأسيس المستشفى على تقديم الدعم المعنوي والمجتمعي، إيمانًا منه بأهمية الدور الإنساني في مساندة المرضى والتخفيف عنهم، ليكون أحد شركاء النجاح الحقيقيين في رحلة العطاء.

بصمات إنسانية لا تُنسى

وساهمت مواقف الفنان الراحل من خلال زياراته ومشاركاته المختلفة في ترك أثر طيب داخل المستشفى، حيث وصفه المسؤولون بأنه رمز للدعم الإنساني الحقيقي الذي لا يُنسى.

تعازي ودعاء بالرحمة

وتقدمت إدارة مستشفيات شفاء الأورمان بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

هاني شاكر مستشفى شفاء الأورمان أمير الغناء العربي

