الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم

كتب : وكالات

11:02 م 29/05/2026

أعلنت الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة أن كازاخستان عرضت قبول مخزون إيران من اليورانيوم.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لصحيفة "فايننشال تايمز" يوم الجمعة، إن كازاخستان عرضت أخذ مخزون اليورانيوم الإيراني إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي المتنازع عليه.

وأضاف أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقى برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في العاصمة أستانا هذا الأسبوع.
وذكرت "فايننشال تايمز" أن الرئيس الكازاخستاني أعرب عن انفتاح بلاده على تخزين المخزون المخصب إلى مستوى قريب من مستوى الاستخدام في صناعة الأسلحة.
وتعد كمية اليورانيوم التي تقدر بنحو 440 كيلوجراما والمخصبة بنسبة نقاء 60% محوراً رئيسياً في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

اليورانيوم المخصب إيران وأمريكا حرب إيران وكالة الطاقة الذرية

