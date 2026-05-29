الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا في قائمة سوداء للعنف الجنسي

كتب : وكالات

11:11 م 29/05/2026

أدرجت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إسرائيل وروسيا في قائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي.
وبحسب وكالة رويترز، يأتي التقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات هذا العام أكثر تفصيلاً من تقرير العام الماضي.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل وروسيا من احتمال إدراجهما في القائمة إذا ثبت تورطهما في أنماط من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي.
وبحسب التقرير، فقد تم إدراج الدولتين في أحدث نسخة من القائمة، والتي تتضمن وصفاً لما وصفته الأمم المتحدة بانتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن في البلدين.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن حركة حماس كانت مدرجة بالفعل على القائمة السوداء، فيما قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن وضع إسرائيل إلى جانب الحركة يمثل انحدارا جديدا، واعتبر القرار سياسيا لا علاقة له بالحقائق.

روسيا إسرائيل العنف الجنسي جرائم الحرب الأمم المتحدة

