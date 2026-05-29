التموين تطرح الطماطم بـ20 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية

كتب : أحمد العش

10:37 م 29/05/2026 تعديل في 10:51 م

ارتفاع أسعار الطماطم

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنية للكيلو، اعتبارًا من غدٍ السبت 30 مايو، وذلك في إطار زيادة المعروض وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستمرارًا لجهود الوزارة في توفير السلع الأساسية والخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة.

بدء الطرح في القاهرة الكبرى والإسكندرية

أكدت "التموين" أن عمليات الطرح ستبدأ بفروع المجمعات الاستهلاكية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع تباعًا في ضخ الكميات بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفق خطة توزيع تضمن إتاحة المنتج بصورة مستمرة ومنتظمة للمواطنين.

مواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض

أوضحت "الوزارة" أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطماطم بالأسواق الحرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى سرعة تدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتج بسعر مناسب، والمساهمة في تحقيق التوازن السعري بالأسواق.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار متابعة موقف توافر السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، والتدخل الفوري من خلال المنافذ التابعة لها عند الحاجة، بما يسهم في زيادة المعروض، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الاسعار.

