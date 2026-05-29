إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن تفاصيل اتفاق مقترح: "مزيج من الحقيقة والزيف"

كتب : وكالات

08:11 م 29/05/2026

رفضت إيران التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تفاصيل اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، معتبرة أنها تتضمن معلومات غير دقيقة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن ما طرحه ترامب يمثل "مزيجاً من الحقيقة والزيف"، في محاولة لتقديم ما وصفته بـ"نصر مزيف" أمام الرأي العام.

تفاصيل إعادة فتح مضيق هرمز

وأكدت المصادر الإيرانية أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز عقب رفع الحصار الأمريكي، وذلك وفق ترتيبات تم التوافق عليها مسبقاً، موضحة أن تصريحات ترامب بشأن إلزام إيران بفتح المضيق دون فرض أي رسوم لا تستند إلى نص واضح داخل الاتفاق المقترح بين الجانبين.

ترتيبات أمنية في المضيق

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الإيرانية الخاصة بإعادة تشغيل الملاحة في مضيق هرمز قد تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والأمنية، من بينها مراقبة السفن العابرة، وإجراء عمليات تفتيش، وتقديم خدمات ملاحية، إلى جانب تنفيذ تدابير أمنية تهدف إلى ضمان استقرار حركة المرور البحري في المنطقة.

جدل حول البرنامج النووي

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، نفت المصادر وجود أي بند في مذكرة التفاهم ينص على تدمير المواد النووية الإيرانية، مؤكدة أن هذه المعلومات "لا أساس لها من الصحة".

كما كشفت أن مذكرة التفاهم تتضمن اتفاقاً يقضي بوقف كامل لإطلاق النار في لبنان ضمن التفاهمات المطروحة.

