كتب- نرمين ضيف الله

في عيد الأضحى، تزداد العزائم والولائم الغنية باللحوم والفتة والحلويات، ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق تساعدهم على الاستمتاع بأجواء العيد دون اكتساب وزن زائد.



ووفقًا لما نشره موقع"healthline"، هناك مجموعة من العادات الصحية التي تساعد على التحكم في الوزن وتقليل تأثير الوجبات الدسمة على الجسم خلال أيام العيد.



لماذا يجب التحكم في حجم الوجبات؟



يجب عدم الإفراط في تناول الطعام دفعة واحدة، لأن تناول كميات كبيرة من اللحوم والدهون يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وصعوبة الهضم، لذلك يفضل تقسيم الوجبات وتناول كميات معتدلة.

كيف يساعد شرب الماء على تقليل الوزن؟

يساعد شرب الماء قبل تناول الطعام على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المستهلكة، كما يحافظ على ترطيب الجسم ويحسن عملية التمثيل الغذائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.



لماذا يعد المشي بعد الأكل عادة مهمة؟



المشي لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة بعد تناول الطعام يساعد على تحسين الهضم وحرق جزء من السعرات الحرارية، إلى جانب تقليل الشعور بالخمول والانتفاخ.



ما أفضل طريقة لتناول اللحوم في العيد؟



يفضل اختيار اللحوم قليلة الدهون والابتعاد عن الإفراط في تناول الأجزاء الدسمة، مع الاعتماد على الشواء أو السلق بدلًا من القلي، لتقليل كمية الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

هل المشروبات الغازية تزيد الوزن؟



الإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر خلال العيد، لأنها تحتوي على كميات مرتفعة من السعرات الحرارية وقد تسبب زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.



ما النصيحة الأهم للحفاظ على الوزن؟



ينصح بالاعتدال في تناول أطعمة العيد دون حرمان، مع الحفاظ على النشاط البدني والنوم الجيد، لأن التوازن هو المفتاح الأساسي للاستمتاع بالعيد دون أضرار صحية.



