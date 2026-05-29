أكد مسؤولون أمريكيون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية جاء على خلفية وجود تعهدات إيرانية.

وقال المسؤولون الأمريكيون، في تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الجمعة، إن واشنطن حصلت على التزامات شفهية من الإيرانيين بشأن المواد النووية، لكن الأهم يبقى ما سيتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الرسمية بين الطرفين.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه سيعقد اجتماعاً لفريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، شدد ترامب على ضرورة موافقة إيران على أنها "لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً أو قنبلة".

وطالب ترامب بفتح مضيق هرمز فوراً دون فرض رسوم مرور، لضمان "حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين"، مشيراً إلى أن إيران ستستكمل إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية في المضيق.

وقال ترامب، إن السفن العالقة في المضيق بسبب "الحصار البحري" الذي سيتم رفعه الآن قد تبدأ عملية "العودة إلى الوطن".

وأشار ترامب إلى أن المادة المخصبة من اليورنيوم،"الغبار النووي"، والمدفونة في أعماق الأرض تحت جبال منهارة نتيجة هجوم بقاذفات B2 قبل 11 شهرًا، سيتم اكتشافها من قبل الولايات المتحدة بالتنسيق والتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم تدميرها.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان القادرتان ميكانيكيًا على تنفيذ هذه المهمة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه تم الاتفاق على بنود أخرى وصفها بأنها "أقل أهمية بكثير".