إعلان

تسنيم عن مصادر إيرانية: لا تفاهم نهائياً بين إيران وأمريكا

كتب : وكالات

08:32 م 29/05/2026

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر إيرانية، أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران وأمريكا، مؤكدة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار نمطه المعتاد في إبداء آراء أحادية.

وقالت المصادر الإيرانية، إن التصريحات المتعلقة برفع الحصار البحري عن إيران ينبغي النظر إليها بعين الشك، مضيفة أنه في حال تنفيذ ذلك فعليا فلن يكون سوى وقفٍ لأحد الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار، لأنه كان ينبغي ألا يُفرض الحصار أصلاً.
وأضافت المصادر الإيرانية، أن مزاعم ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن الملف النووي لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لا يوجد نقاش فعلي حول تفاصيل هذا الملف في هذه المرحلة.
وأكدت المصادر الإيرانية، أن إصرار الرئيس الأمريكي على عدم دفع الأموال الإيرانية المجمدة لا يزيد إلا من شكوك طهران في جدية واشنطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا دونالد ترامب مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالصور- الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بلوك غريب في حفل الغردقة
موسيقى

بالصور- الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بلوك غريب في حفل الغردقة
4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل
نصائح طبية

4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل
أفضل المشروبات الصحية في عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن وتحسين الهضم
نصائح طبية

أفضل المشروبات الصحية في عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن وتحسين الهضم
لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

لويس إنريكي: نمتلك الخبرة الكافية لحسم نهائي دوري أبطال أوروبا
الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة
حوادث وقضايا

الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
ترامب يعلن رفع الحصار البحري على إيران
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي