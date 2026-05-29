نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر إيرانية، أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران وأمريكا، مؤكدة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار نمطه المعتاد في إبداء آراء أحادية.

وقالت المصادر الإيرانية، إن التصريحات المتعلقة برفع الحصار البحري عن إيران ينبغي النظر إليها بعين الشك، مضيفة أنه في حال تنفيذ ذلك فعليا فلن يكون سوى وقفٍ لأحد الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار، لأنه كان ينبغي ألا يُفرض الحصار أصلاً.

وأضافت المصادر الإيرانية، أن مزاعم ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن الملف النووي لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لا يوجد نقاش فعلي حول تفاصيل هذا الملف في هذه المرحلة.

وأكدت المصادر الإيرانية، أن إصرار الرئيس الأمريكي على عدم دفع الأموال الإيرانية المجمدة لا يزيد إلا من شكوك طهران في جدية واشنطن.