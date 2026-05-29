توفي اليوم الجمعة والد السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الفقيد، معرباً عن خالص تعازيه لسعادة السفير وأسرته.

وكتب آل الشيخ في منشور على منصة فيسبوك اليوم الجمعة: "خالص التعازي لأخي سعادة السفير صالح بن عيد الحصيني وكافة أسرته الكريمة في وفاة والدهم رحمه الله".

وأضاف: "ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".