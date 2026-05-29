أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره العُماني بدر البوسعيدي، أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط مرتبط بتخلي واشنطن عن ما وصفه بـ"المطالب المفرطة"، إلى جانب إنهاء المواقف المتغيرة والمتناقضة في مسار التفاوض.

مضيق هرمز على طاولة النقاش

وناقش عراقجي مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ملف مضيق هرمز وإدارته المستقبلية، في إطار ما يتماشى مع المسؤوليات السيادية والقانون الدولي، وأشار الوزير الإيراني إلى أنه أعرب خلال المحادثات عن تضامن طهران مع سلطنة عمان في مواجهة أي تهديدات محتملة.

مساعي دبلوماسية وسط توتر إقليمي

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، ومحاولات الوساطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها مستقبل البرنامج النووي وإدارة الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.