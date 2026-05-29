بعد إعلانه رفع الحصار.. مصادر إيرانية تنتقد تصريحات ترامب بشأن الاتفاق

كتب : وكالات

07:27 م 29/05/2026

دونالد ترامب

نقلت وكالة "فارس" عن مصادر إيرانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل مزيجاً من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع.

وأكدت المصادر الإيرانية أن ترامب زعم أن إيران ستفكك أو تدمر موادها النووية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يرد في مذكرة التفاهم.

وأضافت المصادر الإيرانية، أن ترامب لم يشر إلى شرط الدفع الفوري لـ12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، والمنصوص عليه في مذكرة التفاهم.
وأوضحت المصادر الإيرانية، أن مذكرة التفاهم تنص على إقرار وقف كامل لإطلاق النار في لبنان.

وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن طهران لن تدخل المرحلة التالية المتعلقة بالعقوبات والملف النووي قبل تسوية القضايا المذكورة في مذكرة التفاهم.
وذكرت المصادر الإيرانية، أن الاتفاق النهائي سيصاغ على أساس الخطوط الحمراء الإيرانية وعدم الثقة بالولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه سيعقد اجتماعاً لفريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، شدد ترامب على ضرورة موافقة إيران على أنها "لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً أو قنبلة".
كما طالب بفتح مضيق هرمز فوراً دون فرض رسوم مرور، لضمان "حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين"، مشيراً إلى أن إيران ستستكمل إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية في المضيق.
وقال ترامب إن السفن العالقة في المضيق بسبب "الحصار البحري" الذي سيتم رفعه الآن قد تبدأ عملية "العودة إلى الوطن".

