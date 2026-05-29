قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران سيكون بطيئًا.

وأكد بيسنت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة صادرت مليار دولار من أصول العملات المشفرة الإيرانية، وذلك في إطار الشق الاقتصادي من حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري على إيران، وعودة السفن العالقة في مضيق هرمز.

وأكد ترامب، أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري الأمريكي المذهل وغير المسبوق، والذي سيتم رفعه الآن، قد تبدأ عملية "العودة إلى الوطن".