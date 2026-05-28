أطباء الكونغو يطلقون تحذيرات بشأن فيروس إيبولا

أطباء في الكونغو يحذرون: فيروس إيبولا يتفشى بسرعة وخارج عن السيطرة

كتب : مصراوي

11:24 م 28/05/2026

كينشاسا (أ ش أ)

قال أطباء وعاملون في مجال الصحة العامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، "إن فيروس إيبولا القاتل يتفشى بمعدلات متسارعة وخارجة عن السيطرة تماما".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رصد أكثر من 1000 حالة اشتباه و230 وفاة بسلالة "بونديبوغيو" النادرة شرقي البلاد، والتي أعلنتها حالة طوارئ صحية عالمية، وسط تسجيل إصابات في أوغندا المجاورة، مع غياب أي لقاح لهذه السلالة حتى الآن.

وأوضح الأطباء، في تصريحات حصرية لشبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن انعدام الثقة والوعي لدى المجتمعات المحلية أدى إلى هروب مرضى من المستشفيات وإشعال النيران في خيام العزل، ما تسبب في خلق سلاسل عدوى متداخلة، يضاف إلى ذلك نقص القدرات المختبرية ومعدات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية، ومقاومة الأهالي للإجراءات الصحية الصارمة لدفن الموتى التي تتعارض مع عاداتهم المحلية، مما دفع الجيش والشرطة للتدخل لحماية المستشفيات.

من جانبه، انتقد المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيريمي كونينديك، خفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات الإنسانية والانسحاب من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن تقليص الدعم أضعف جهود الرصد والاحتواء.

ووجه الأطباء نداءً عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل السريع لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.

