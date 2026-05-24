أودى وباء إيبولا بحياة أكثر من 200 شخص في الكونغو الديمقراطية، من أصل 867 حالة مشتبه بها تم تسجيلها حتى الآن، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء أمس السبت.

إيبولا تضرب 3 مناطق بالكونغو

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تم تسجيل 204 وفيات في ثلاث مقاطعات داخل الدولة الواقعة وسط أفريقيا، وسط ترجيحات بأن الفيروس هو السبب الرئيسي لهذه الحالات.

وتأتي هذه الحصيلة بعد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، أول أمس الجمعة، تحدث عن تسجيل 177 وفاة من أصل 750 حالة مشتبه بها مرتبطة بالفيروس.

تحذير أفريقي من توسع الوباء

وفي السياق ذاته، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي من أن عشر دول أفريقية باتت معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا المجاورة.

وقال رئيس المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، خلال مؤتمر صحافي، إن الدول المهددة تشمل جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا.

ويتسبب فيروس إيبولا في حمى نزفية قد تؤدي إلى الوفاة، رغم أنه يُعد أقل عدوى مقارنة بفيروسات مثل كوفيد-19 أو الحصبة، وفق المعطيات الصحية المتداولة.