كشف مصدر بنقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة بمنطقة العامرية، حيث تبين أن المجني عليها (ن. ال) محامية مقيدة بنقابة محامين البحيرة ومن أبناء مدينة رشيد.

وأوضحت المعلومات أن الضحية توجهت إلى مسكن طليقها يوم وقفة عرفات، ليلة عيد الأضحى المبارك، في محاولة لتنفيذ حكم قضائي يقضي باستلام ابنتها الصغيرة، وهو الحكم الصادر لصالحها منذ نحو عام، لكنها لم تتمكن من تنفيذه طوال تلك الفترة.

ملابسات جريمة ليلة العيد

وأفاد المصدر النقابي أن التحريات الأولية كشفت أن المجني عليها، التي سبق لها الزواج في منطقة برج العرب قبل انتقال طليقها إلى العامرية، حاولت استلام ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية داخل مسكن المتهم.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة عنيفة، استل خلالها المتهم سكينًا من المطبخ، ووجه للمجني عليها 6 طعنات نافذة، منها 5 في الظهر وطعنة بالرقبة، ما أدى إلى وفاتها في الحال قبل وصول الإسعاف.

محاولات قانونية انتهت بمأساة

وأكد المصدر أن الضحية حاصلة على ليسانس حقوق وتعمل بالمحاماة بشكل غير منتظم، وأن محاولاتها الودية والقانونية لاسترداد ابنتها على مدار العام الماضي لم تُكلل بالنجاح، بسبب تنقل طليقها بين أماكن سكنية مختلفة.

وأضاف أن جهات التحقيق تواصل إجراءاتها، حيث جرى تمثيل المتهم للجريمة في إطار التحقيقات الجارية.

ضبط المتهم واعترافه

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، معترفًا بتفاصيل المشاجرة وتعديه على المجني عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

