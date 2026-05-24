فرضت الولايات المتحدة إجراءات احترازية مشددة شملت حظر دخول بعض حاملي "البطاقة الخضراء" القادمين من 3 دول إفريقية تشهد انتشاراً خطيراً للفيروس، بالتزامن مع تحذيرات دولية من تحول الوضع الصحي في إفريقيا إلى حالة طوارئ عالمية جراء تصاعد المخاوف العالمية من تفشي فيروس "إيبولا".

وأعلنت السلطات الأمريكية، أول أمس الجمعة، منع دخول المقيمين الدائمين الشرعيين "حاملي الجرين كارد" الذين تواجدوا خلال الـ21 يوماً الماضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان، وذلك في إطار تدابير عاجلة لحماية الأمن الصحي الأمريكي ومنع انتقال العدوى عبر الحدود.

حماية الصحة العامة أولوية

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية إن القرار يأتي كإجراء مؤقت يوازن بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الاستجابة للطوارئ، في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خارج القارة الإفريقية، وأضافت في بيان لها أن تطبيق القيود على المقيمين الدائمين لفترة محدودة يهدف إلى تقليل مخاطر انتقال العدوى، خصوصاً مع تصاعد الإصابات في مناطق التفشي الرئيسية.

القرار الأمريكي جاء بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية رفع مستوى خطر تفشي سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا إلى مستوى "مرتفع جداً"، محذرة من أن الوضع في الكونغو الديمقراطية وأوغندا بات يمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً، وتخشى المنظمات الصحية من اتساع رقعة انتشار الفيروس في ظل هشاشة الأنظمة الصحية في بعض الدول الإفريقية وصعوبة احتواء العدوى بشكل سريع.

ما هي "البطاقة الخضراء" الأمريكية؟

البطاقة الخضراء، أو "الجرين كارد"، هي وثيقة رسمية تصدرها السلطات الأمريكية وتمنح الأجانب حق الإقامة الدائمة والعمل القانوني داخل الولايات المتحدة، ورغم تغيّر تصميمها عدة مرات عبر العقود لأسباب أمنية تتعلق بمكافحة التزوير، فإنها احتفظت باسمها الشهير المرتبط بلونها الأخضر التاريخي.

ويتمتع حامل البطاقة الخضراء بعدد كبير من الحقوق داخل الولايات المتحدة، أبرزها:

العمل في أي شركة أو مهنة دون الحاجة إلى كفيل.

السفر من وإلى الولايات المتحدة دون تأشيرة.

تأسيس مشاريع وأعمال خاصة بشكل قانوني.

الاستفادة من رسوم التعليم المخفضة والمنح الدراسية.

التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية بعد سنوات من الإقامة الدائمة.

أكثر من 200 وفاة في الكونغو الديمقراطية

وفي أحدث حصيلة رسمية، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس السبت، أن وباء إيبولا أودى بحياة أكثر من 200 شخص، من بين 867 حالة مشتبه بها تم تسجيلها حتى الآن، ووفق البيانات الرسمية، تم تسجيل 204 وفيات في ثلاث مقاطعات داخل البلاد، وسط ترجيحات قوية بأن فيروس إيبولا يقف وراء غالبية تلك الحالات.