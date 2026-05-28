أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

كتب : وكالات

11:19 م 28/05/2026

قال الديوان الأميري القطري، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرضا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الخميس، أن أمير دولة قطر شدد خلال حديثه مع ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار الديوان القطري، إلى أن ترامب أعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف.

وأكد الديوان الأميري القطري، أن ترمب أشاد بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة.

وأوضح الديوان القطري، أن أمير دولة قطر وترامب تناولا العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

